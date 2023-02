In corsa per il secondo mandato alla Casa Bianca

Presidenziali Usa 2024, Joe Biden si ricandida per il secondo mandato alla Casa Bianca. E' lo stesso Biden a confermare l'intenzione di correre nuovamente per la presidenza e di ritenere che i suoi 80 anni non siano un fattore discriminante per la candidatura: "La mia intenzione fin dall'inizio è stata quella di correre per un secondo mandato. L'unica cosa che posso dire a chi si preoccupa per la mia età è 'guardatemi'".