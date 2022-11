Scattata negli Stati Uniti la dura contesa nel Partito Repubblicano per la candidatura alle presidenziali del 2024. Ad aprire le danze è Donald Trump, che ha definito il suo principale competitor De Santis "un amministratore mediocre e privo di lealtà", ricordando inoltre di aver già preso in passato un milione di voti in più del governatore della Florida.