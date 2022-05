Presidenzialismo, Meloni: "Madre di ogni revisione costituzionale", pdl in aula il 10 maggio

"Il presidenzialismo è la madre di tutte le riforme costituzionali. È lo strumento per rimettere al centro la volontà popolare e dire basta ai giochi di palazzo che espropriano gli italiani del loro diritto di scegliere da chi essere governati". Così la presidente di Fdi, Giorgia Meloni nel giorno in cui la proposta di legge presentata da Fratelli d'Italia è stata calendarizzata alla Camera per il prossimo 10 maggio.

"In questi anni Fdi ha portato avanti in ogni sede questa proposta - ha ricordato Meloni - inserendola anche tra i punti qualificanti del programma con cui il centrodestra si è presentato alle elezioni politiche. Dopo una lunga attesa e un lungo lavoro - annuncia le leader del partito di destra - martedì 10 maggio l'Aula della Camera inizierà a discutere la proposta di legge che mi vede come prima firmataria. Finalmente gli italiani sapranno dal voto del Parlamento chi davvero vuole che siano i cittadini a scegliersi il Capo dello Stato e chi invece ha mentito. Mi auguro - conclude - che le forze politiche dimostrino maturità e visione: una riforma dello Stato in senso presidenziale è la strada maestra per dare alla Nazione una democrazia efficiente e capace di decidere”.