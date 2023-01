Prestiti online: alcuni consigli su come scegliere

Milano, 26 Gennaio 2023. Al giorno d’oggi sono sempre di più gli italiani che scelgono di richiedere un prestito personale online piuttosto che passare attraverso i canali tradizionali e non c’è nulla di che sorprendersi. I finanziamenti online offrono, infatti, numerosi vantaggi che non si possono di certo sottovalutare.

Come scegliere però il prestito online più adeguato alle proprie esigenze? Quali sono le caratteristiche ed i dettagli che bisogna prendere sempre in considerazione per valutare la convenienza di un finanziamento? Ecco alcuni consigli utili per non sbagliare.

# Controllare TAN e TAEG

Una delle prime cose che conviene fare quando ci si trova a valutare un prestito personale online è controllare il TAN (Tasso Annuo Nominale) e il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) che definisce il costo totale del prestito.

# Possibilità di estinguere anticipatamente il prestito

Un altro dettaglio che può fare la differenza in fase di stipula del contratto è la possibilità di estinguere il prestito in modo anticipato, qualora si desiderasse farlo.

# Modalità di richiesta del prestito

Per quanto riguarda nello specifico i prestiti personali online, le modalità di richiesta sono sicuramente importanti. Come abbiamo accennato, infatti, questi finanziamenti sono decisamente più comodi da richiedere soprattutto presso le Banche che permettono di completare la domanda online grazie al meccanismo della firma digitale.

# Tempistiche di erogazione del prestito

In ultimo è sempre importante informarsi circa le tempistiche previste per l’erogazione del prestito, qualora la domanda fosse accettata dall’istituto di credito. Di solito online avviene tutto molto più rapidamente, perché la burocrazia è più snella e dunque si riescono ad accorciare parecchio le tempistiche standard. Meglio, tuttavia, verificare anche questo aspetto.

