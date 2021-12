Prevenire la perdita e il furto dei nuovi AirPods che hai ricevuto durante le vacanze

SAN DIEGO, 31 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- Se sei stato uno dei fortunati a ricevere un nuovo paio di AirPods per le vacanze, allora ti si è aperto tutto un nuovo mondo di accessori. Mentre ci sono molti accessori e custodie fatte per gli AirPods, ci sono in realtà pochissime aziende che effettivamente progettano i propri prodotti. Quello che vedrai quando cerchi nuovi accessori è un sacco di custodie che sembrano esattamente le stesse con pochissimi aspetti differenzianti. Una società che progetta i propri prodotti è una società con sede negli Stati Uniti chiamata elago.

Come azienda di design, elago si concentra sulla creazione di cose che sono utili e belle. i designer di elago sono istruiti a creare prodotti che loro stessi amerebbero usare. Così facendo, sono sicuri che quando un prodotto raggiunge le mani di un cliente, questi se ne innamorerà.

elago ha progettato e creato una nuova custodia per AirPods che sembra una macchina fotografica - finti pulsanti e tutto il resto - che incorpora un AirTag in modo da poterla sempre localizzare. Nel design della custodia Snapshot, l'AirTag funge da lente, così puoi mostrare il lato lucido del logo Apple o anche capovolgerlo per mostrare la tua incisione personalizzata.

Nonostante le caratteristiche uniche delle custodie Snapshot, elago ha fatto in modo che il loro design non sacrificasse la funzionalità o la protezione. Il silicone durevole e non tossico è stato usato per assicurare che il tuo AirPods sia protetto dall'uso quotidiano e dai contrattempi - inclusa la protezione da sporcizia, olio, graffi e cadute. Tutte le funzioni della custodia, come la porta di ricarica, sono facilmente accessibili.

La custodia Snapshot è disponibile per gli AirPods Pro e AirPods 3. Puoi trovarle sul sito di elago o su Amazon. La custodia Snapshot per AirPods 3 sarà disponibile su Amazon nel mese di gennaio 2022.

Custodia Snapshot per AirPods Pro: elago.com: https://bit.ly/3pAqbR0 Amazon.it: https://amzn.to/3pCw1RT

Custodia Snapshot per AirPods 3: elago.com: https://bit.ly/3HjR29L Amazon.it: In arrivo a gennaio 2022

elago è prima di tutto un'azienda di design. Il loro motto è "semplice raffinatezza" perché creano prodotti che sono utili ed estetici. Tutti i loro progetti sono creati in-house da zero, il che assicura che il prodotto che si ottiene è orientato al dettaglio e funziona perfettamente. elago ha iniziato a San Diego, CA nel 2002 e ha ricevuto numerosi premi internazionali di design tra cui Spark Awards e reddot awards.

Instagram: @elago.it

Contatta: haein.lee@elago.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1718136/elago_snapshot_case.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1249481/elago_Logo.jpg