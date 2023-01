Preventivi di ristrutturazione: RistrutturaMI lancia il preventivatore automatico

Facile, veloce e gratuito, permette di confrontare preventivi e scegliere il miglior professionista.

Prato, 9 gennaio 2023 - Oggigiorno ristrutturare casa va incontro a delle agevolazioni non sottovalutabili. Sono tante le possibilità per iniziare dei lavori e parlare di convenienza come una parola ricca di reale valore.

Questo significa andare incontro alla persona, ai cittadini che vogliono sì ristrutturare casa ma farlo anche con una sorta di convenienza che non è solo in termini economici.

Il mondo delle ristrutturazioni è formato da aziende, operai, strumenti ma soprattutto preventivi. Dietro questi, spesso, si cela una sorta di sfiducia che mette in dubbio l’intero processo di ristrutturazione. I preventivi nascono come previsioni calcolabili per non far cadere nessuno, aziende e privati, nel burrone dell’inattendibilità. Hanno il potere di rassicurare o demolire, in ogni caso ti preparano preventivamente (appunto). C’è un grande ma che si cela dietro questa parola: difficilmente vengono rispettati fino al termine dei lavori.

Problema o esigenza, risponde prontamente l’azienda RistrutturaMI, il portale di riferimento per gran parte delle aziende edili italiane avvicinandole maggiormente ai bisogni del cliente. Sono stati raccolti i prezzi delle singole attività e, attraverso un complesso algoritmo, hanno creato un preventivatore automatico (gratuito) dove è possibile ricevere subito preventivi dalle aziende basati sui lavori che si devono svolgere.

Inoltre le aziende possono richiedere servizi pubblicitari dedicati per massimizzare i propri risultati. “Grazie alla nostra preparazione sui canali social abbiamo creato un nuovo servizio, la sponsorizzazione sui nostri canali” dichiara Tommaso Bolognesi, responsabile Marketing di RistrutturaMI, continua “Nello specifico il servizio consiste nella creazione di campagne Facebook sui nostri social aziendali, dopodiché basterà indicare il budget da allocare all'attività. Ogni mese le aziende riceveranno un report per monitorare e modificare l’attività.”

“Nell’ultimo anno abbiamo lavorato per creare una pagina portfolio per i nostri clienti, in questo modo l’utente finale può conoscere l’azienda e vedere i lavori svolti per avere un’idea chiara e corretta della qualità del lavoro. Spesso veniamo scambiati per un servizio di pubblicità o di ricerca clienti ma non è così, siamo un’azienda che offre un servizio di visibilità, grazie al nostro lavoro su Google riusciamo ad intercettare notevoli volumi di ricerca che singole aziende o professionisti avrebbero difficoltà ad intercettare.”

Con ciò, RistrutturaMI, porta avanti una necessaria ed estrema semplificazione nella scelta dell’azienda edile su misura per tutti, eludendo i tempi di attesa tra siti e chiamate e avendo un chiaro quadro del preventivo.

Contatti: https://www.ristrutturami.eu/it/