Prezzi benzina, Ciriani: "Stop taglio accise? Non abbiamo tradito elettori"

"Sciopero benzinai? Non ce l'abbiamo con loro che hanno introiti minimi"

''Non abbiamo tradito i nostri elettori'' con lo stop al taglio delle accise della benzina. ''In questo momento abbiamo pensato di aiutare le categorie più povere. E' stata una scelta consapevole''. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani a 'Radio anch'io'.

''Quando si parla di speculazioni sul prezzo della benzina naturalmente non si parla del povero gestore delle pompe, che ha un introito minimo perché si parla di pochi centesimi al litro. Noi parliamo delle speculazioni internazionali sul prezzo del gas e della benzina che è evidente", ha poi detto commentando lo sciopero nazionale di due giorni indetto dai benzinai. "La speculazione - spiega - è legata al prezzo generale della benzina e del gas'', ''non ce l'abbiamo sicuramente con chi fa un lavoro duro guadagnando pochi denaro. Fortunatamente il prezzo alla pompa è in linea con quelli dell'anno scorso''.