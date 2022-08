Prezzi benzina e diesel, oggi raffica di rincari

Raffica di rincari sulla rete carburanti, oggi, con il rialzo dei prezzi di benzina e diesel. Stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, Eni questa mattina ha infatti aumentato i prezzi consigliati di diesel e benzina di 2 centesimi al litro, come Tamoil e IP. Q8 è salita di 2 centesimi solo sul diesel.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,765 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,766, pompe bianche 1,827), diesel a 1,783 euro/litro (+11, compagnie 1,787, pompe bianche 1,773). Benzina servito a 1,910 euro/litro (+1, compagnie 1,953, pompe bianche 1,827), diesel a 1,925 euro/litro (+10, compagnie 1,968, pompe bianche 1,838). Gpl servito a 0,803 euro/litro (-1, compagnie 0,809, pompe bianche 0,796), metano servito a 2,567 euro/kg (+41, compagnie 2,633, pompe bianche 2,589), Gnl 2,710 euro/kg (-1, compagnie 2,633 euro/kg, pompe bianche 2,731 euro/kg).

Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 702 euro per mille litri (-22 valori arrotondati), diesel a 1021 euro per mille litri (+38 valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1.180,84 euro per mille litri, diesel a 1.388,56 euro per mille litri.