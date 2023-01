Prezzi benzina, Pichetto: "Intervento su accise con riforma complessiva fisco"

"Nessuna retromarcia. In campagna elettorale abbiamo sostenuto la necessità di una riforma fiscale che facesse riferimento all'intera tassazione diretta e indiretta per rendere più equilibrato il sistema fiscale a favore di famiglie, professionisti e imprese". E' quanto dice il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, intervistato dal 'Corriere della Sera'. Quindi, prosegue, "l'intervento sulle accise dei carburanti potrà far parte di una valutazione più complessiva da inserire all'interno del riordino dell'intero sistema fiscale nazionale".

Mentre sulla mancata proroga del taglio aggiunge: "Con la legge di Bilancio il governo ha fatto una scelta precisa, destinando 21 miliardi contro il caro bollette. Allo stesso tempo, considerati i prezzi molto bassi di gas e petrolio, ha valutato che poteva essere sospesa la misura, temporaneamente assunta dal passato governo, di taglio delle accise".