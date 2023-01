Prezzi benzina, Urso: "Aumenti ingiustificabili"

"Aumenti ingiustificabili" dei prezzi dei carburanti. A parlarne è Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "Abbiamo coordinato una duplice azione per stroncare la speculazione - spiega - Il ministro dell'Economia Giorgetti con la Guardia di Finanza che ha gli strumenti più efficaci" e "per quanto mi riguarda, avevo già chiesto nelle scorse settimane a Mr Prezzi un costante monitoraggio con la collaborazione della GdF per realizzare un modello di controllo più efficiente ed evidenziare subito ogni anomalia e ogni tentativo di speculazione, come sembra siano emersi in alcuni casi eclatanti e non giustificabili in questi giorni". "La prossima settimana riunirò le associazioni dei consumatori per confrontarci sugli strumenti più idonei", ha aggiunto.