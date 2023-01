Prezzi carburante, lieve ribasso per benzina e gasolio oggi

Verde self service a 1,820 euro/litro, diesel a 1,874 euro/litro

Dopo il giro di ribassi registrati ieri sui listini dei prezzi carburante consigliati dei maggiori marchi, questa mattina le medie nazionale dei prezzi per benzina e gasolio praticati alla pompa risultano un lievissimo ribasso. Nel frattempo, tuttavia, rileviamo una brusca inversione di tendenza sui mercati petroliferi internazionali, con le quotazioni dei prodotti raffinati in forte rialzo. Una circostanza che, se dovesse consolidarsi, potrebbe avere effetti anche sui prezzi alla pompa nei prossimi giorni.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,820 euro/litro (invariato, compagnie 1,822, pompe bianche 1,816), diesel a 1,874 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,876, pompe bianche 1,871). Benzina servito a 1,961 euro/litro (invariato, compagnie 2,004, pompe bianche 1,875), diesel a 2,015 euro/litro (-1, compagnie 2,058, pompe bianche 1,929). Gpl servito a 0,788 euro/litro (-1, compagnie 0,799, pompe bianche 0,775), metano servito a 2,290 euro/kg (-7, compagnie 2,318, pompe bianche 2,268), Gnl 2,581 euro/kg (+28, compagnie 2,650 euro/kg, pompe bianche 2,528 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,905 euro/litro (servito 2,162), gasolio self service 1,95 6euro/litro (servito 2,212), Gpl 0,898 euro/litro, metano 2,488 euro/kg, Gnl 2,629 euro/kg.