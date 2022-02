Prezzi carburanti, benzina tocca quota 2 euro al litro

Questo il prezzo medio della benzina dei marchi maggiori in modalità servito

I rialzi decisi ieri dalle compagnie si riversano oggi sui prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio: il prezzo medio della benzina dei marchi maggiori tocca oggi quota due euro/litro in modalità servito, mentre il prezzo medio del gasolio in modalità self service sui 15mila punti vendita censiti dall'Osservaprezzi carburanti si attesta a quota 1,7 euro/litro netti. Fermi questa mattina i listini dei prezzi consigliati, mentre scendono le quotazioni dei prodotti raffinati e il Brent si assesta sui 90 dollari al barile.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,824 euro/litro (+5 millesimi, compagnie 1,833, pompe bianche 1,801), diesel a 1,700 euro/litro (+5, compagnie 1,706, pompe bianche 1,684). Benzina servito a 1,949 euro/litro (+4, compagnie 2,000, pompe bianche 1,854), diesel a 1,830 euro/litro (+5, compagnie 1,879, pompe bianche 1,737). Gpl servito a 0,818 euro/litro (invariato, compagnie 0,825, pompe bianche 0,810), metano servito a 1,774 euro/kg (-3, compagnie 1,815, pompe bianche 1,744), Gnl 2,246 euro/kg (-21, compagnie 2,243 euro/kg, pompe bianche 2,249 euro/kg).