Prezzi: Dona (Unc), 'per rincari alimenti vera stangata per famiglie'**

"Se l'inflazione ha raggiunto il record dal luglio 1991, oltre trent'anni fa, lo si deve anche ai Prodotti alimentari e alle bevande analcoliche che con un +5,8% si collocano al terzo posto dei rialzi tra le divisioni di spesa, dopo Abitazione, acqua ed elettricità (+28,3%) e Trasporti (+12,1%). Si tratta di un aumento del costo della vita, solo per mangiare e bere, pari in media a 323 euro annui a famiglia, che sale a 391 per una coppia con 1 figlio, a 434 per una coppia con 2 figli, 475 per una con 3 figli, una vera e propria stangata". Ad affermarlo Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, commentando all'Adnkronos la classifica dei prodotti alimentari che a marzo hanno registrato i maggiori rincari.

"E' l'effetto caro bollette e caro carburanti, che oltre ad avere contraccolpi diretti sulle tasche degli italiani quando vanno a fare il pieno di benzina o pagano le fatture di luce e gas, determina una crescita esponenziale dei costi di produzione e di trasporto delle aziende che, indovinate, traslano poi sul consumatore finale i maggiori costi. Insomma, a pagare, alla fine, è sempre la casalinga di Voghera", prosegue Dona.

"Per alcuni specifici e limitati prodotti hanno influito anche alcuni cattivi raccolti, per la pasta ad esempio il frumento duro in Canada e negli Stati Uniti. Poi però è arrivata la guerra e, in un contesto già allarmante, si sono innescate speculazioni belle e buone. E' ovvio che per alcune specifiche materie prime, come l'olio di girasole, per il quale Russia e Ucraina sono i primi due esportatori al mondo e i 2 primi fornitori dell'Italia, ci saranno inevitabili conseguenze sui prezzi, ma il fatto grave - denuncia Dona - è che alcuni prezzi sono già esplosi prima ancora che si registrassero cali dell'import. Non per niente l'Antitrust, dopo il nostro esposto, sta indagando sul mercato dei carburanti. Per questo chiediamo al Governo Draghi nuovi interventi, ad esempio prolungando la riduzione di 25 cent delle accise su benzina e gasolio anche oltre il 21 aprile".