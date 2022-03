Prezzo benzina-diesel e caro bollette, cosa ha detto Draghi - Video

Le parole del premier in conferenza stampa oggi

Taglio del prezzo di benzina e diesel di 25 centesimi al litro fino al 30 aprile, misure a sostegno delle famiglie contro il caro bollette luce e gas. Il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa ha illustrato i provvedimenti contenuti nel 'decreto Ucraina'. Ecco cosa ha detto presentando le misure principali. Quanto al prezzo del carburante, "fino a fine aprile, il prezzo alla pompa di benzina e gasolio sarà ridotto di 25 centesimi a litro". Per quanto riguarda le bollette, "aumentiamo da 4 a 5,2 milioni il numero di famiglie protette dagli aumenti e che pagheranno l’energia come l’estate scorsa".