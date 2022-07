Prezzo benzina e diesel non cambia oggi in Italia

Il prezzo di un litro di benzina e diesel oggi in Italia rimane sostanzialmente invariato, con tendenza ad un ulteriore calo al distributore da Milano a Roma, da Napoli a Palermo. Alla vigilia dell'esodo agostano, risultano invariati questa mattina rispetto a ieri i listini dei prezzi consigliati dei carburanti dei maggiori marchi, mentre continuano a scendere le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio, soprattutto grazie ai ribassi delle pompe bianche. Brent a 102 dollari, quotazione della benzina in aumento, gasolio in calo. La benzina self service è sotto 1,9 euro/litro in media nazionale, il gasolio a 1,87. Ancora in rialzo il metano auto.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,897 euro/litro (-9 millesimi, compagnie 1,899, pompe bianche 1,894), diesel a 1,871 euro/litro (-6, compagnie 1,872, pompe bianche 1,868). Benzina servito a 2,039 euro/litro (-10, compagnie 2,081, pompe bianche 1,957), diesel a 2,014 euro/litro (-8, compagnie 2,056, pompe bianche 1,930). Gpl servito a 0,819 euro/litro (invariato, compagnie 0,828, pompe bianche 0,808), metano servito a 2,268 euro/kg (+16, compagnie 2,308, pompe bianche 2,237), Gnl 2,166 euro/kg (invariato, compagnie 2,207 euro/kg, pompe bianche 2,136 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,993 euro/litro (servito 2,236), gasolio self service 1,972 euro/litro (servito 2,217), Gpl 0,921 euro/litro, metano 2,258 euro/kg, Gnl 2,242 euro/kg.