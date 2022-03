Prezzo benzina e gasolio aumenta, news oggi carburanti

Il prezzo di benzina e gasolio al distributore aumenta, secondo le news di oggi, nonostante il secondo caloconsecutivo per le quotazioni internazionali di benzina e gasolio, che tornano sotto i livelli di giovedì scorso. Il Brent atterra sui 112 dollari. Per la prima volta da un mese a questa parte non si registrano nuovi aumenti sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Tuttavia, sui prezzi praticati alla pompa continuano a riversarsi gli aumenti dei giorni scorsi: la benzina in self service è a 2,176 euro/litro in media nazionale, il diesel a 2,167 euro/litro.

In base alle medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti, la benzina self service a 2,176 euro/litro (+59 millesimi, compagnie 2,193, pompe bianche 2,135), diesel a 2,167 euro/litro (+100, compagnie 2,179, pompe bianche 2,140). Benzina servito a 2,268 euro/litro (+61, compagnie 2,314, pompe bianche 2,178), diesel a 2,262 euro/litro (+99, compagnie 2,305, pompe bianche 2,180). Gpl servito a 0,873 euro/litro (+3, compagnie 0,879, pompe bianche 0,866), metano servito a 2,216 euro/kg (+70, compagnie 2,241, pompe bianche 2,197), Gnl 2,115 euro/kg (-5, compagnie 2,146 euro/kg, pompe bianche 2,090 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,256 euro/litro (servito 2,444), gasolio self service 2,259 euro/litro (servito 2,443), Gpl 0,980 euro/litro, metano 2,618 euro/kg, Gnl 2,099 euro/kg.