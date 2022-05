Quotazioni internazionali in aumento per la verde e in calo per il diesel

Prezzo di un litro di benzina in aumento oggi in Italia. Quotazioni internazionali in aumento per la verde e in calo per il diesel. Brent in rialzo a 114 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni avrebbe aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,836 euro/litro (invariato, compagnie 1,839, pompe bianche 1,827), diesel a 1,830 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,835, pompe bianche 1,820). Benzina servito a 1,966 euro/litro (+1, compagnie 2,008, pompe bianche 1,884), diesel a 1,963 euro/litro (invariato, compagnie 2,007, pompe bianche 1,877). Gpl servito a 0,838 euro/litro (-1, compagnie 0,845, pompe bianche 0,831), metano servito a 1,872 euro/kg (invariato, compagnie 1,934, pompe bianche 1,823), Gnl 2,115 euro/kg (invariato, compagnie 2,161 euro/kg, pompe bianche 2,077 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,904 euro/litro (servito 2,126), gasolio self service 1,906 euro/litro (servito 2,137), Gpl 0,921 euro/litro, metano 2,264 euro/kg, Gnl 2,092 euro/kg.