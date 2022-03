Prezzo diesel oggi sotto la benzina in Italia

Il prezzo del diesel in Italia oggi scende sotto la soglia di 1,8 euro a litro ed è inferiore a quello della benzina. Sulle medie nazionali - da Roma a Milano, da Palermo a Torino - continua a riverberarsi l'effetto del taglio delle accise. Il gasolio scende sotto quota 1,8 euro/litro, tornando a essere meno caro della benzina, ancora poco sopra 1,8. In calo i prezzi per tutti i marchi, fatta eccezione per Eni che ieri ha ritoccato i listini al rialzo. Scelta che questa mattina attua anche Q8. Quotazioni petrolifere internazionali in calo per la benzina e ancora in lieve aumento per il diesel. Brent sui 118 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Q8 ha aumentato di 3 centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di 4 quelli del gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,815 euro/litro (-21 millesimi, compagnie 1,813, pompe bianche 1,822), diesel a 1,798 euro/litro (-19, compagnie 1,791, pompe bianche 1,813).

Benzina servito a 1,954 euro/litro (-34, compagnie 1,986, pompe bianche 1,885), diesel a 1,942 euro/litro (-32, compagnie 1,974, pompe bianche 1,875). Gpl servito a 0,850 euro/litro (-6, compagnie 0,847, pompe bianche 0,854), metano servito a 2,239 euro/kg (-10, compagnie 2,340, pompe bianche 2,160), Gnl 2,132 euro/kg (+13, compagnie 2,156 euro/kg, pompe bianche 2,113 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,886 euro/litro (servito 2,111), gasolio self service 1,868 euro/litro (servito 2,114), Gpl 0,913 euro/litro, metano 2,628 euro/kg, Gnl 2,109 euro/kg.