Sulla fissazione di un tetto al prezzo del gas in sede europea "ci sono resistenze perché non facciamo le stesse previsioni su quello che succederebbe dopo la fissazione di un tetto. Da parte di alcune società c'è paura che il tetto generi reazioni nel fornitore russo". Sono le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa a Bruxelles.