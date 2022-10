Prezzo gas, von der Leyen: "Proposte concrete nelle prossime settimane"

La Commissione Europea presenterà "proposte concrete" per contenere i rialzi dei prezzi del gas naturale nelle "prossime settimane". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, al termine del Consiglio Europeo informale a Praga. Nel vertice, spiega, "la discussione si è focalizzata sugli alti prezzi del gas". Si è parlato di "negoziare un corridoio per avere prezzi decenti dai nostri fornitori affidabili, di come limitare i prezzi sul mercato del gas nel suo complesso e di come contenere l'influenza del gas nella formazione del prezzo dell'elettricità. Tutto questo è stato discusso nell'ottica di avere nell'ambito della roadmap proposte concrete, che arriveranno nelle prossime settimane". In vista dell'inverno 2023-24, ha avuto "largo sostegno" l'idea di avviare "acquisti congiunti" di gas, per evitare che i Paesi membri "competano gli uni con gli altri", spingendo i prezzi al rialzo.

"Oggi, nel settimo mese della guerra in Ucraina, siamo meglio preparati per il prossimo inverno rispetto a prima". Se prima della guerra l'import di gas dalla Russia rappresentava "il 41%" delle importazioni totali, oggi è "il 7,5%". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Praga al termine del summit informale. "Le scorte sono piene al 90%, mentre l'anno scorso in questo periodo erano al 15% in meno", rende noto.

"Dobbiamo evitare la frammentazione del mercato unico, che si è dimostrato essere il miglior asset in tempo di crisi. Dobbiamo evitare frammentazioni e distorsioni: vanno raddoppiati gli sforzi per investire nell'energia da fonti rinnovabili. Per questo guarderemo a fondi aggiuntivi da canalizzare attraverso RePowerEu", perché "tutti gli Stati membri devono avere le risorse necessarie per investire nell'energia pulita", afferma von der Leyen.