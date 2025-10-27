circle x black
Cerca nel sito
 

Prima approvazione del Senato al Ddl annuale sulle piccole e medie imprese

27 ottobre 2025 | 15.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’Aula del Senato ha approvato l’esame in I lettura del Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese. Tra i temi principali contenuti nel provvedimento, la tutela della filiera della moda e del tessile-abbigliamento, anche mediante l’istituzione di una certificazione di conformità, ottenibile solo nel rispetto di rigide limitazioni, per garantire la correttezza in materia di lavoro, fisco e sicurezza lungo tutta la filiera. Con il testo approvato, inoltre, viene introdotta la detassazione degli utili investiti nelle reti d’impresa, un’agevolazione che permette di sospendere l’imposta sugli utili delle imprese se reinvestiti in programmi di sviluppo comuni per la competitività e l’innovazione. Il testo ora passa alla Camera dei deputati per la seconda fase dell’iter parlamentare.

La scheda del Ddl

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
piccole e medie imprese filiera della moda tessile abbigliamento detassazione degli utili reti d'impresa competitività
Vedi anche
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza