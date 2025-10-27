Prima approvazione del Senato al Ddl annuale sulle piccole e medie imprese

L’Aula del Senato ha approvato l’esame in I lettura del Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese. Tra i temi principali contenuti nel provvedimento, la tutela della filiera della moda e del tessile-abbigliamento, anche mediante l’istituzione di una certificazione di conformità, ottenibile solo nel rispetto di rigide limitazioni, per garantire la correttezza in materia di lavoro, fisco e sicurezza lungo tutta la filiera. Con il testo approvato, inoltre, viene introdotta la detassazione degli utili investiti nelle reti d’impresa, un’agevolazione che permette di sospendere l’imposta sugli utili delle imprese se reinvestiti in programmi di sviluppo comuni per la competitività e l’innovazione. Il testo ora passa alla Camera dei deputati per la seconda fase dell’iter parlamentare.

