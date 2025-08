Prima approvazione della Camera per il Decreto Sport

L’Aula della Camera ha proseguito e concluso l’esame del cosiddetto Decreto Sport (Dl 96/2025), approvando il testo in I lettura con 168 voti favorevoli, 109 contrari e 6 astenuti. Il provvedimento è quindi passato al Senato che ha avviato l’esame in II lettura, in sede referente, presso la Commissione Cultura con l’illustrazione degli articoli del provvedimento approvati alla Camera e l’avvio dell’esame degli emendamenti e degli odg presentati. Ricordiamo che il decreto introduce misure urgenti per semplificare l’organizzazione dei grandi eventi sportivi, tra i quali i Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026, l’America’s Cup di vela che si svolgerà a Napoli nel 2027, le finali Atp di tennis 2026-2030, i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, la fase finale del Campionato europeo di calcio del 2032 che l’Italia ospiterà insieme alla Turchia. Inoltre, il provvedimento interviene con norme specifiche per contrastare il fenomeno delle scommesse illegali. Tra le novità riguardanti le Olimpiadi invernali, è previsto il rilascio di frequenze gratuite per la trasmissione dei giochi, la previsione che le risorse del Fondo per il sostegno del movimento sportivo italiano possano essere destinate a impianti sportivi anche negli anni successivi al 2026, lo stanziamento di 30 milioni di euro per misure di sicurezza e soccorso durante i Giochi Olimpici.

La scheda del decreto approvato dalla Camera