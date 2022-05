La Mattel presenta la sua prima barbie transgender, ispirata a Laverne Cox, Sophia Burset in 'Orange is the New Black'. "Non vedo l'ora che i fan trovino la mia bambola sugli scaffali e abbiano l'opportunità di aggiungere alla loro collezione una Barbie ispirata a una persona transgender", ha detto l'attrice. "Spero che le persone possano guardare questa Barbie e sognare in grande come ho fatto io nella mia carriera", ha aggiunto la star 50enne. (FOTO©FERRARI PRESS/IBERPRESS News)