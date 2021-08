Prima i temporali, poi ondata di calore rovente: ecco quando, cosa ci aspetta

Caldo e temporali, cosa ci aspetta nel weekend e nei prossimi giorni? "Sabato 7 agosto il tempo peggiorerà fortemente sulle regioni settentrionali a causa dell'arrivo di una perturbazione temporalesca - spiegano gli esperti del sito www.ilmeteo.it - questa fase instabile tuttavia non sarà duratura e già da domenica il quadro meteorologico migliorerà sensibilmente. Dalla prossima settimana poi l'anticiclone africano tornerà a comandare il tempo da Nord a Sud e vivremo quella che potrà essere ricordata come una delle più intense ondate di calore di questa stagione estiva, con picchi di oltre 44°C al Sud e gran caldo anche al Nord".

Il team del sito www.ilmeteo.it comunica che "già dal mattino di sabato i primi rovesci anche a sfondo temporalesco cominceranno a bagnare i rilievi del Piemonte, la Valle d'Aosta e in forma irregolare anche i restanti comparti alpini. I fenomeni più intensi si potranno verificare su gran parte del Piemonte, su tutta la Valle d'Aosta e sulla Lombardia, già duramente segnata dal maltempo dei giorni scorsi. Sul resto d'Italia invece il weekend si aprirà all'insegna del bel tempo e del clima tutto sommato ancora piacevole, specie al Centro-Nord. La giornata di domenica risulterà poi via via più stabile dappertutto, con temperature in ulteriore aumento".

Gli esperti avvisano che a "partire da lunedì 9 un vasto campo di alta pressione sub-tropicale si allungherà dall'interno del Sahara fino ad abbracciare buona parte del bacino del Mediterraneo: la massa d'aria in arrivo si preannuncia a dir poco rovente con temperature fino a 28/30°C a 1500 metri di altezza (la quota che solitamente viene usata dagli esperti per valutare le massa d'aria). Nella pratica questo potrebbe tradursi in temperature massime di oltre 44°C al Sud e sulle due Isole Maggiori. Anzi, nelle zone interne della Sicilia e sul tavoliere della Puglia, si potrebbe persino superare tale valore. Questa volta il caldo raggiungerà anche le regioni del Nord, rimaste per buona parte dell'estate sotto le grinfie dei temporali, con valori che si spingeranno ben oltre i 35/36°C in molte città delle pianure".

Nel dettaglio

Venerdì 6 agosto: al Nord, qualche piovasco sulle Alpi orientali, altrove soleggiato e asciutto. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: cielo sereno o al più poco nuvoloso, calo termico.

Sabato 7 agosto: al Nord, piogge e temporali sparsi, con temporali e grandinate. Al Centro: tempo stabile e soleggiato. Al Sud, tutto sole.

Domenica 8 agosto: al Nord, qualche residuo piovasco su Alpi e Prealpi, sole prevalente altrove. Al Centro: tutto sole. Al Sud: ampio soleggiamento.