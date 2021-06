Primarie Pd, Letta vota: "Il popolo di centrosinistra c'è"

Il leader dem: "Per noi questo è un grande viatico in vista delle elezioni di ottobre"

"Credo che oggi sia una grande festa della democrazia e della partecipazione. Già adesso ci sono dati che dimostrano una grande affluenza, della quale siamo molto contenti, perché questa è una giornata di festa: della politica, della democrazia e della partecipazione". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, dopo aver votato alle primarie romane del centrosinistra presso il gazebo in Piazza S. Maria Liberatrice, a Testaccio.

Leggi anche Pd, primarie Roma al via per il candidato sindaco della Capitale

"Stiamo dimostrando che il popolo di centrosinistra, il popolo democratico e progressista c'è, accetta il metodo che tutti insieme abbiamo scelto e partecipa alla scelta dei nostri candidati sindaci a tutti i livelli, laddove abbiamo scelto di fare così" ha aggiunto Letta.

"Per noi - ha sottolineato - questo è un grande viatico in vista delle elezioni di ottobre. Aspettiamo i risultati questa sera, ma posso già dire che questa festa di partecipazione, di popolo, è la dimostrazione che il popolo di centrosinistra c'è e questo per noi è un grandissimo stimolo e una grandissima responsabilità".

"Vedo che c'è molta partecipazione sia a Roma sia a Bologna - ha aggiunto il segretario del Pd - e credo che per noi sia un bellissimo stimolo, una bellissima spinta".

"Nessuno sconquasso interno" sulle modalità delle primarie a Bologna, ha poi assicurato, "posso solo dire che le primarie sono così: quando hanno un risultato meno scontato si racconta che sono una specie di lotta terribile, quando hanno un esito meno combattuto si dice che sono già decise. Bologna e Roma sono chiaramente due situazioni politicamente diverse ma il metodo è quello giusto".

"Stiamo cominciando a scrivere, nel dopo Covid, nuove pagine di democrazia e di partecipazione" ha sottolineato ancora il leader del Pd.

Calenda ironizza sulle primarie del centrosinistra postando su Twitter il fac simile della scheda con l'unico nome di Gualtieri... "Oggi non ci sono polemiche da fare, oggi c'è solo da essere contenti di questa grandissima festa di popolo e di democrazia", ha risposto Letta.