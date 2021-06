Primarie Pd Roma, comitato Caudo: "Violazioni in alcuni seggi"

Sulle primarie del Pd a Roma, "ci arrivano segnalazioni da alcuni seggi di leggerezze nei controlli dei documenti o addirittura di palesi violazioni. #primarie20giugno", questo quanto si legge nell'account Twitter del comitato di Giovanni Caudo, uno dei candidati alle primarie del centrosinistra a Roma.

Arrivano intanto i numeri dai dem: "In tutti i Municipi della città, grazie al lavoro di oltre mille volontarie e volontari che hanno permesso l’apertura di 187 gazebo, arrivano segnali di una grande e piena partecipazione. Tantissime persone che stanno dando vita a una bellissima giornata di Democrazia. Per far rinascere Roma, insieme", si legge in un post Facebook del Pd Roma.