Accordo trovato nel Pd sulle regole delle primarie: il voto online sarà consentito. Ma solo in alcuni casi specifici: per chi vive all'estero, per i disabili e malati che "autocertifichino tali condizioni", per persone "residenti in località la cui distanza dai seggi renda particolarmente difficoltoso l’esercizio del voto".

L'accordo sul regolamento comprende anche lo slittamento delle primarie al 26 febbraio.