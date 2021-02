Primavera bussa alle porte, punte di 25°C: ecco dove

(Adnkronos)

Nei prossimi giorni la stagione invernale sembrerà raggiungere il capolinea! Grazie alla poderosa rimonta di un campo di alta pressione a matrice sub-tropicale, la primavera busserà alle porte dell'Italia con temperature che potranno toccare anche i 25°C su alcune regioni. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che da martedì l’anticiclone prenderà in mano le sorti del nostro Paese regalando, giorno dopo giorno, un clima via via più primaverile su moltissime regioni. I venti più caldi che accompagneranno l'avanzata dall'alta pressione faranno salire le temperature sempre più in alto. Da mercoledì, ma soprattutto nei giorni successivi i valori termici toccheranno i 22°C in Sicilia, Sardegna, i 18°C in Puglia, Calabria, ma anche a Roma e a Firenze. Il picco di questo caldo fuori stagione lo si raggiungerà da venerdì e nel primo weekend di febbraio quando i 25°C potranno essere raggiunti sulle zone interne della Sardegna e della Sicilia e 23°C su molte zone del Sud. E al Nord? Le temperature saliranno anche in questa parte d'Italia a partire da mercoledì, ma si fermeranno "soltanto" a 12-13°C (come ad esempio a Genova, Torino, Trento).

NEL DETTAGLIO

Lunedì 1. Al nord: più coperto al Nordovest, neve sulle Alpi, sole altrove. Al centro: via via piovoso o temporalesco su regioni tirreniche, localmente in Sardegna. Al sud: instabile su Campania, Calabria e Sicilia.

Martedì 2. Al nord: a tratti coperto e nebbioso. Al centro: molto nuvoloso o con nubi sparse. Al sud: ultime piogge, ma migliora.

Mercoledì 3. Al nord: coperto con piogge sparse, moderate su Liguria di levante, deboli altrove. Al centro: in prevalenza soleggiato. Al sud: bel tempo.

Da giovedì sole al Centro-Sud, sempre molte nubi al Nord con tempo spesso nebbioso.