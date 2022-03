Primavera in arrivo, breve assaggio ma non dura: mappa temperature in Italia

Quando arriva la primavera? "L'Italia continua a essere divisa in due parti - spiega il sito www.iLMeteo.it - i venti più freddi che imperversano sui settori orientali e quelli più miti sciroccali che hanno cominciato a soffiare sulla parte occidentale del Paese".

Una depressione atlantica che "si sta per approfondire tra la Spagna e il Marocco" spiegano gli esperti, richiamerà "l'anticiclone africano che dall'Algeria salirà prepotentemente verso il bacino del Mediterraneo investendo in pieno anche l'Italia".

Il sito www.iLMeteo.it informa che "le conseguenze non si faranno aspettare: temperature in graduale, ma costante aumento da martedì 15 marzo con punte fino a 18°C in Pianura Padana (Milano e Bologna), ma anche fino a 22-23°C sulle valli del Trentino Alto Adige; 15-17°C si registreranno facilmente anche al Centro-Sud, come a Roma, Napoli, Bari, Palermo e fino a 20-21°C in Sardegna. L'alta pressione sub-tropicale non porterà soltanto un breve assaggio di primavera, ma i venti caldi provenienti direttamente dal deserto del Sahara trasporteranno anche grosse quantità di sabbia".

Quanto al prossimo weekend, quello dell'equinozio di primavera, "probabilmente, stando alle ultime emissioni dei modelli meteorologici, avrà un sapore tutt'altro che primaverile".

NEL DETTAGLIO

Lunedì 14. Al nord; cielo spesso nuvoloso, piovaschi in Liguria, in serata peggiora in Piemonte. Al centro: qualche piovasco sull’alta Toscana, sole altrove. Al sud: tante nubi su Sicilia e Calabria.

Martedì 15. Al nord: neve sulle Alpi, piovaschi in Piemonte, poco sole altrove. Al centro: bel tempo. Al sud: più nubi in Sicilia.

Mercoledì 16. Al nord: piovaschi in Liguria, tante nubi altrove ma clima mite. Al centro: soleggiato e mite. Al sud: bel tempo, clima primaverile.

Da giovedì nuovo afflusso di aria fredda.