Prime indiscrezioni su PS5 Pro, potrebbe arrivare nel 2024

Iniziano i primi rumor su una revisione dell'hardware di PlayStation 5, con un modello Pro che secondo il canale YouTube RedGamingTech arriverà sul mercato entro il 2024. Citando fonti interne a Sony l'host del canale Paul Eccleston afferma che PS5 Pro presenterà sostanziali miglioramenti rispetto al modello base, ossia una velocità computazionale doppia e una serie di migliorie per funzionare meglio anche con PlayStation VR2, la seconda versione dal casco per realtà virtuale che dovrebbe essere lanciato quest'anno. La console diventerà più veloce anche a gestire meglio il ray tracing. Ovviamente non si tratta di nulla di confermato, ma sappiamo che il rilascio di un modello rivisitato rispetto al primo non sarebbe una novità per Sony, con PS4 che dopo tre anni sul mercato ha visto arrivare PS4 Pro. PS5 è uscita nel novembre 2020, quindi è lecito aspettarsi una revisione tra il 2023 e il 2024. Non si tratta della primissima volta che si parla di questa possibilità: secondo alcuni rumor infatti Sony avrebbe già inviato i primissimi kit di PS5 Pro a un numero selezionato di sviluppatori, per iniziare a familiarizzare con il nuovo hardware. Inoltre, Sony è solita anche rilanciare una versione "slim" delle proprie console dopo qualche anno, con un nuovo design generalmente più piccolo. Resta da vedere se questo è il destino che toccherà anche a PS5, che al momento è ancora difficile da reperire nei negozi di tutto il mondo a causa della crisi delle linee produttive.