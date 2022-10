Prime Video porta la Terra di Mezzo

Prime Video porterà alcuni attori dal cast de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sul prestigioso palco del Teatro del Giglio di Lucca Comics & Games domenica 30 ottobre alle ore 11:00 per un vivace panel moderato dal direttore del festival, Emanuele Vietina.

Cynthia Addai-Robinson (“Regina Reggente Miriel”, nella foto), Ismael Cruz Cordova (“Arondir”) e Sophia Nomvete (“Principessa Disa”) prenderanno parte a un panel della durata di un’ora che offrirà storie sul dietro le quinte dal set della serie di successo.

Basata sulla Seconda Era di J.R.R Tolkien a partire da un momento di relativa pace, "Gli Anelli del Potere" segue un gruppo di personaggi mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo.

Inoltre, Prime Video offrirà un’inedita esperienza immersiva per il pubblico di Lucca Comics & Games, ispirata a tre innovative serie Original di Prime Video: The Boys, INVERSO - The Peripheral, e per la primissima volta Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Situata in Piazzale Arrigoni e nel Sotterraneo di San Colombano, i fan che visiteranno Piazza Prime Video potranno diventare i nuovi agenti sul campo della Vought con "The Boys", dare uno sguardo al futuro del 2032 con "INVERSO – The Peripheral" e vivere le meraviglie de "Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere".

Dopo il panel, seguirà una sessione di firme. Ecco le modalità di partecipazione a questo evento: "Prime Video presenta: Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere – sessione di firme con il cast. Saranno presenti: Cynthia Addai-Robinson, Ismael Cruz Córdova e Sophia Nomvete".

Presso il Ridotto del Teatro del Giglio.

Giorno 30 novembre ore 12:00.

Prenotazioni dalle ore 15:00 del 25 ottobre.

Per accedere alla sessione di firme è necessario biglietto del festival valido per il giorno dell’evento che accompagni la prova di registrazione alla sessione fornita da EventBrite.

NOTA BENE - Il panel omonimo delle ore 11:00 e la sessione di firme delle 12:00 sono due appuntamenti separati, e l’accesso all’uno non garantisce e non costituisce titolo prioritario per la partecipazione all’altro - i due appuntamenti, per l’appunto, hanno modalità di accesso diverse.