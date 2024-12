Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il Gen. Salvatore Luongo fresco di nomina Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. Il Presidente del Consiglio ha voluto augurare buon lavoro al Generale e lo ha ringraziato a nome di tutto il Governo per il ruolo fondamentale che i Carabinieri svolgono da sempre, a tutela della sicurezza degli italiani, in Italia come all’estero.