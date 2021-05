Primo Maggio in Cina: 6 miliardi di dollari spostati con i pagamenti digitali

La Cina ha registrato un'affluenza turistica davvero notevole durante i cinque giorni dedicati alla festa del Primo Maggio che si è conclusa da poco, ben oltre le attese anche grazie al numero elevato di vaccinazioni operate nel Paese e alle misure messe in atto per il controllo del Covid-19. I dati del Ministero della Cultura e del Turismo registrano un totale di 230 milioni di viaggi turistici interni durante le festività, segnando un aumento del 119,7% rispetto all'anno scorso. Il gigante dei pagamenti con carta di credito China UnionPay ha attestato che i consumi correlati al turismo in questi giorni di vacanza hanno raggiunto la ragguardevole cifra di 40 miliardi di yuan, qualcosa come oltre 6 miliardi di dollari.

Il mercato dei pagamenti digitali in Cina è una realtà da 60 miliardi di dollari. Questo perché, su 1,4 miliardi di abitanti, almeno la metà usa Internet per fare acquisti e il tasso di crescita annuo supera il 6%. Strumenti come Alipay hanno un bacino di utenza dell’80% con meno di 45 anni, persone che accedono prevalentemente da telefono e che sfruttano la possibilità, offerta dal servizio, di tenere bloccato il pagamento all’esercente fino a quando il prodotto non viene consegnato. Una penetrazione che permea anche le aree rurali del paese: secondo i dati diffusi dal ministero del Commercio, nel periodo gennaio-marzo, le vendite al dettaglio online extra urbane hanno raggiunto 439,79 miliardi di yuan, ovvero circa 68 miliardi di dollari, aumentando del 35,3% rispetto all'anno precedente. In generale, nel 2021 la Cina sarà il primo paese al mondo dove le vendite online supereranno quelle dei negozi: secondo eMarketer, il 53% delle vendite al dettaglio in Cina deriverà infatti da canali e-commerce, rispetto al 44,8% del 2020. Grazie anche al social ecommerce, un nuovo modo di effettuare acquisti tramite le piattaforme di social network come Little Red Book e Douyin. Il social commerce è cresciuto del 44,1% in Cina solo nello scorso anno e aumenterà di un altro 35,5% nel 2021 per raggiungere un valore di mercato pari a 363 miliardi di dollari. Di recente, PayPal Holdings ha lanciato il suo wallet digitale, non tanto per andare in contrapposizione diretta con servizi come quelli offerti da Alipay e WeChat Pay quanto per focalizzarsi sui pagamenti cross-border: un mercato da oltre 377 milioni di utenti individuali e oltre 20 milioni di aziende.

Anche grazie ai pagamenti digitali che hanno favorito la mobilità interna, secondo i dati raccolti dall'ufficio della Cultura e del Turismo di Shanghai, la città ha registrato 16,89 milioni di visite turistiche durante i giorni della festa del Primo Maggio, con un aumento del 138,88% rispetto allo stesso periodo del 2020.