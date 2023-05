Primo maggio Parigi, molotov contro i poliziotti

Molotov contro i poliziotti a Parigi, schierati per la nuova, grande manifestazione di protesta contro la riforma delle pensioni oggi primo maggio 2023. Secondo le informazioni della prefettura, citata da Le Figaro, un agente ha riportato ustioni gravi dopo essere stato colpito da una molotov lanciata da un gruppo di black block infiltrato nel corteo nella capitale. Al momento si contano 40 fermati a seguito degli scontri e degli incidenti a Parigi, dove sono scese in piazza circa centomila persone, mentre in tutto il Paese si aspettano tra i 500mila ed i 650mila manifestanti.