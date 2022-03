Primo Pierantozzi , Una Stagione Per Rinascere: il Bestseller su come ritrovare la serenità interiore attraverso gli aforismi

Milano,15.03.2022 –Secondo le stime dell’OIL (Organizzazione Mondiale del Lavoro) la crisi economica e del lavoro causata dal COVID-19 ha portato a un incremento di quasi 25.000.000 di disoccupati nel mondo. Una cifra questa che si va a sommare ai 188.000.000 di disoccupati già certificati nel periodo pre-pandemia.

Per tutti coloro che stanno vivendo un periodo di grande difficoltà economica e lavorativa e che sono alla ricerca di uno strumento capace di risollevare le sorti della propria vita, esce oggi il libro del dott. Primo Pierantozzi “UNA STAGIONE PER RINASCERE. Riscrivi La Tua Vita Grazie Al Codice Sorgente Degli Aforismi”(Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori un metodo pratico e concreto per avviare un vero e proprio processo di rinascita e cambiamento.

“Le pagine che compongono il mio libro accompagnano il lettore nella comprensione e l’utilizzo del codice sorgente degli aforismi, uno strumento derivante da antiche conoscenze che ho scoperto “per caso” mentre svolgevo alcune mie routine del mattino durante il primo lockdown” afferma il dott. Primo Pierantozzi, autore del libro “Stiamo parlando di un vero percorso evolutivo dove, passo dopo passo, verranno svelate tutte le strategie sequenziali da utilizzare per affrontare un periodo disarmonico e superarlo con successo, tornando in breve tempo (una sola stagione, appunto) a una condizione di serenità interiore, equilibrio e con nuovi obiettivi raggiunti”.

Secondo il dott. Primo Pierantozzi, il modo migliore per beneficiare dei contenuti presenti nel libro consiste nel leggere una sessione alla volta, mettere in pratica la strategia richiesta proprio in quel momento e solo dopo, passare oltre. Il metodo funziona proprio per la sua sequenzialità e saranno i primi risultati ottenuti a gettare le basi per la strategia successiva, man mano che si procede in avanti. Secondo l’autore, questo libro non va solo letto: va vissuto quotidianamente così da ottenere un’intera stagione di rinascita e cambiamento.

“L’obiettivo del libro è fin troppo chiaro: condividere con le persone che stanno vivendo un periodo di difficoltà, un metodo pratico e funzionale che lo stesso autore ha scoperto e utilizzato per rialzarsi da una situazione personale e lavorativa assolutamente difficile da affrontare” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Troppo spesso in questi casi siamo portati a lasciarci andare, sentendoci sopraffatti dagli eventi. Come invece dimostra lo stesso Primo Pierantozzi, esiste uno strumento che, se usato correttamente, può davvero permetterci di ritrovare la nostra pace interiore: gli aforismi”.

“Mi ero già affidato a Bruno Editore per il mio primo libro “Il Distacco Che Libera”, che ha ottenuto ottimi risultati in breve tempo e tutt’oggi regala grandi soddisfazioni” conclude l’autore. “Tutto il team della casa editrice si è sempre distinto per l’immensa professionalità nel gestire tutte le delicate fasi inerenti al lancio: la loro comunicazione è eccellente. Poi ho conosciuto personalmente Giacomo Bruno, una persona davvero straordinaria e preparata: non solo un grande formatore, ma anche un uomo mosso da tanta passione e profondi valori in tutti i progetti che porta avanti”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:https://amzn.to/3H1ZBX4

Il Dott. Primo Pierantozzi è un Mental Coach Professionista, scrittore bestseller e ricercatore autonomo. Collabora con aziende di spessore nazionale in ambito di team coaching, crescita personale e sviluppo delle potenzialità nelle risorse umane. La passione per le scienze umanistiche e filosofiche da sempre lo impegnano in studi e approfondimenti sui molteplici comportamenti umani. Organizza seminari esperienziali e conferenze informative di coaching, motivazione e miglioramento personale. Da sempre appassionato al mondo della crescita personale, ha come obiettivo la ricerca, la creazione e la divulgazione di nuovi metodi al fine di portare sempre più persone a raggiungere i propri obiettivi attraverso la consapevolezza e l’allenamento delle potenzialità. Sito web: http://www.pierantozzi.it/ - Pagina Facebook: https://www.facebook.com/primopierantozzi.coach

Giacomo Bruno , classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it