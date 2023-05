Primo trimestre da record per Kia

L’Associazione europea dei produttori di automobili (ACEA) ha comunicato i risultati commerciali del primo trimestre 2023 e Kia fa segnare il suo risultato migliore di sempre con 148.571 unità immatricolate.

Artefice di questi importanti risultati è sicuramente la gamma elettrificata di Kia che ha nella sua mission quello di diventare leader mondiale nel mondo delle auto elettrificate.

La quota di mercato trimestrale di Kia rimane saldamente al 4,6%

Da sottolineare come i veicoli ibridi, ibridi plug-in ed elettrici (EV) di Kia abbiano rappresentato il 35% delle vendite totali in Europa in questo primo periodo del 2023.

La pluripremiata EV6, 100% elettrica, ha trainato sicuramente le vendite di veicoli elettrici e, con l’arrivo dell’attesissima EV9 entro la fine dell’anno, si prevede un ulteriore balzo in avanti e un aumento della quota di mercato.