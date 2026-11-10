Primo via libera della Camera al Decreto Carburanti e fisco

L’Aula della Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 162/2026, che introduce un insieme di misure urgenti finalizzate al sostegno economico e al contenimento degli effetti legati al perdurare dell’aumento del costo dei carburanti, affiancate da ulteriori disposizioni di carattere fiscale e finanziario. Il testo, approvato con modificazioni, passa ora all’esame del Senato per la seconda fase dell’iter parlamentare. Tra gli interventi previsti figura la riduzione delle accise sul gasolio, con l’obiettivo di attenuare l’impatto dei rincari dei carburanti, mentre sul fronte della fiscalità automobilistica viene introdotta un’esenzione dal pagamento del bollo per le autovetture ad uso privato con potenza fino a 80 kW, limitata a un solo veicolo per ciascun beneficiario. Il provvedimento interviene inoltre sul diritto allo studio universitario, disponendo per il 2026 un rifinanziamento delle borse di studio pari a 288 milioni di euro, destinato a rafforzare le risorse disponibili per il sostegno agli studenti. Ulteriori stanziamenti riguardano la Fondazione Milano-Cortina 2026, alla quale viene destinato un trasferimento di 150 milioni di euro nell’ambito delle attività connesse all’organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali. Il decreto contiene anche disposizioni rivolte ai lavoratori transfrontalieri, attraverso una modifica della disciplina del Fondo per lo sviluppo economico e il sostegno ai salari nelle aree di confine tra Italia e Svizzera, intervenendo così sugli strumenti destinati ai territori maggiormente interessati dai flussi di lavoro oltreconfine. Nel complesso, il provvedimento riunisce quindi interventi di natura diversa, accomunati dall’obiettivo di sostenere famiglie, studenti e territori e di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento dei costi energetici e dei carburanti, prevedendo al contempo specifiche misure fiscali e finanziarie. Con il passaggio al Senato, il decreto entra ora nella seconda fase dell’esame parlamentare, nel corso della quale il testo potrà essere ulteriormente modificato prima della conversione definitiva in legge. La scheda del provvedimento