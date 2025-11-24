Primo via libera della Camera al Dl lavoratori stranieri e immigrazione

Con 131 voti favorevoli e 75 contrari, l’Aula della Camera ha approvato in I lettura il Decreto-legge in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, oltre che di gestione del fenomeno migratorio (Dl 146/2025). Il provvedimento passa ora al Senato e deve essere approvato definitivamente entro il 2 dicembre 2025. Il testo approvato in Commissione introduce alcune modifiche, con particolare riferimento alle procedure che riguardano lavoratori e datori di lavoro. Inoltre, viene integrato il Testo unico sull’immigrazione con l’imposizione alle amministrazioni di svolgere i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite al fine del rilascio del nulla osta. Infine, il testo introduce quote extra per l’ingresso di lavoratori per l’assistenza agli anziani e ai disabili.

