Pro Vita: Brandi, ‘Bisogna aiutare le famiglie perché bimbi sono il futuro del Paese’

“Con il convegno di oggi chiediamo alle istituzioni di comprendere l’importanza dell’educazione dei bambini e degli adolescenti che spetta alla famiglia. Per questo, lo Stato non deve contrastare i genitori ma li deve aiutare perché i bambini che sono il 25 per cento della popolazione, ma rappresentano il 100 per cento del futuro”. Lo ha detto Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia, a margine del convegno dal titolo: Dall’emergenza all’alleanza educativa. Liberare l’energia dei giovani italiani da trappole, disagi e dipendenze, tenutosi a Roma presso la Sala del Refettorio della Camera dei deputati.