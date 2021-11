Problemi alla schiena per Elisabetta, niente cerimonia a Londra

La Regina Elisabetta non partecipa alla cerimonia in programma oggi al Cenotaffio del Whitehall a Londra per la Sunday Remembrance, l'evento che si celebra ogni seconda domenica di novembre per onorare i caduti britannici. Lo riporta Buckingham Palace spiegando che la monarca ha problemi con la schiena e ha preso la decisione di non partecipare "con grande rammarico".

"Come negli anni precedenti, una corona di fiori sarà deposta a nome di sua maestà da parte del principe di Galles", si legge in una nota. A quanto si è appreso il problema che ha costretto la regina ad annullare l'impegno non sarebbe legato a quello che nelle scorse settimane aveva spinto i medici a consigliare alla regina 95enne di restare a riposo per quasi un mese.