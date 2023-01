Problemi Dazn, Codacons presenta esposto ad Agcom

Sui problemi tecnici di Dazn nel corso delle partite di ieri si abbatte l'ira delle associazioni a tutela dei consumatori. Prima fra tutte il Codacons, che oggi annuncia all'Adnkronos un esposto all'Agcom affinché intervenga nuovamente sui disservizi della piattaforma. 'Presenteremo oggi stesso un esposto all'Autorità delle comunicazioni chiedendo di aprire una nuova indagine sulla società per verificare se Dazn abbia adottato tutti gli accorgimenti tecnici per garantire il servizio ai propri abbonati ed eliminare le criticità riscontrate in passato", afferma il presidente Carlo Rienzi.

"L'azienda -scandisce il presidente dell'associazione dei consumatori- deve inoltre potenziare il servizio clienti offrendo assistenza telefonica tramite call center 24 ore su 24 a tutti gli abbonati, in modo da venire incontro alle richieste di aiuto di chi, durante la visione di una partita, subisce problemi tecnici".

Anche l'Associazione utenti dei servizi radiotelevisivi minaccia azioni legali. "Anno nuovo problemi vecchi per gli abbonati Dazn. Ancora una volta si sono infatti registrati gravi disservizi durante la visione delle partite che hanno creato immensi disagi ai tifosi che, ricordiamo, pagano abbonamenti per ricevere un servizio che deve essere efficiente e soprattutto costante - spiega all'Adnkronos il presidente Aldo Azzaro - A fronte dei problemi riscontrati durante la visione dell'incontro Inter-Napoli e delle tante proteste degli abbonati, chiediamo oggi a Dazn di riconoscere un indennizzo automatico a tutti i clienti coinvolti nel disservizio: in caso contrario valuteremo le azioni legali da intraprendere a tutela dei danneggiati".