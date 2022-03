Processo Grillo, Vaccaro: "Oggi solo udienza filtro"

"Oggi sarà una udienza filtro in cui faremo le cose che si fanno in una prima udienza, ". Così l’avvocato Alessandro Vaccaro, legale di Vittorio Lauria, uno dei quattro giovani imputati per il presunto stupro di gruppo su una ragazza italo norvegese al suo arrivo al tribunale di Tempio Pausania. Sulla lista testi di circa 70 persone, tra accusa e difesa, dice: "Tutti abbiamo citato tutti - dice - perché è giusto che in un processo vengano sentite tutte le parti". E sugli imputati che oggi sono assenti, l’avvocato Gennaro Velle che difende Francesco Corsiglia aggiunge: "Prima o poi verranno, ma non oggi".