Processo Open Arms, Salvini: "Viene anche Richard Gere, speriamo non diventi Festival Cinema"

Il leader della Lega: "Unico ministro in Ue a processo non per soldi ma per aver salvato vite"

Processo Open Arms a carico dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini al via domani. "Ho visto che arriveranno il sindaco di Barcellona, Richard Gere da Hollywood, spero che non si trasformi nel Festival del Cinema", ha detto il leader della Lega durante una conferenza stampa convocata all’Assemblea regionale siciliana insieme ai parlamentari del gruppo del Carroccio. "Sono tranquillo, so però solo che non duri troppo e non costi troppo ai contribuenti", ha poi sottolineato.

"Penso di essere l’unico ministro in Europa che va a processo non per questioni di soldi ma per aver fatto il proprio lavoro, oltretutto diminuendo il numero di morti e dispersi in mare. Vado in tribunale tranquillo, abbastanza incredulo di un processo come questo, non penso che in Germania, in Spagna o in Grecia avrebbero fatto lo stesso. Abbiamo salvato vite e difeso il nostro Paese", ha quindi aggiunto Salvini.