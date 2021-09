Processo trattativa, ex colonnello Obinu: "Giustizia è stata fatta"

Per Obinu, processato e assolto con Mori per la mancata cattura di Provenzano, il processo "non si doveva nemmeno celebrare"

"Giustizia è stata fatta. Ho seguito questo processo come se fosse anche il mio. Sia dal punto di vista emotivo che come cittadino, non posso che plaudire a questo dispositivo di sentenza, anche sapendo quanto duro lavoro è stato fatto da parte dei difensori. C’è un secondo giudice a Palermo". Così all’AdnKronos l’ex colonnello del Ros Mauro Obinu, processato con l’ex Generale Mario Mori per la mancata cattura di Provenzano e assolto in tutti e tre gradi di giudizio. "Questo processo - sottolinea Obinu - non si sarebbe nemmeno dovuto celebrare, vuoi per la vacuità dei capi d’imputazione, vuoi per il fatto che il tema iudicandi era già stato trattato in altre fasi dibattimentali".