Processo trattativa, Renzi: "A Palermo vince la giustizia"

"Oggi si scrive una pagina di storia giudiziaria decisiva per il nostro Paese. Viene condannato il mafioso, vengono assolti i rappresentanti delle Istituzioni. Ciò che per anni i giustizialisti hanno fatto credere nei talk show e sui giornali era falso: non c’è reato. Ha vinto la giustizia, ha perso il giustizialismo". Lo scrive su Facebook il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. dopo la sentenza d'appello nel processo Stato-mafia che ha visto l'assuoluzione di Mori, Dell'Utri, De Donno e Subranni.