Processo Varriale, testimone in aula. Legali difesa: "Accuse false"

Parla in aula una seconda presunta vittima del giornalista Enrico Varriale, a processo a Roma davanti al giudice monocratico per stalking e lesioni. La donna sarebbe stata aggredita l'8 dicembre del 2021, dopo pochi mesi dall'aggressione denunciata dalla prima vittima che si è costituita parte civile nel procedimento.

La testimone, che ha presentato una denuncia da cui è partita una seconda tranche di indagine, ha riferito di aver contattato la prima vittima, il giorno dopo che il giornalista l'aveva picchiata per dirle: ''So cosa hai passato, è successo anche a me''. La difesa del giornalista ha però contestato quanto riferito dalla testimone e ha depositato una perizia sui messaggi che Varriale e la donna si sono scambiati nel corso della loro relazione, alcuni dei quali la donna ha detto di non aver mai inviato.

"L'udienza di oggi ha fatto emergere che Enrico Varriale è oggetto di false accuse. La testimone ha affermato che Varriale non ha subito alcun trauma all'occhio. La circostanza è documentalmente smentita da una foto che Varriale ha inviato alla testimone e dai messaggi della stessa testimone. I difensori, preso atto di ciò stanno valutando se presentare denuncia per false dichiarazioni", dicono in una nota i penalisti Ester Molinaro e Fabio Lattanzi, che assistono il giornalista imputato a Roma in un processo per stalking e lesioni.