Rinviata in data da destinarsi la cerimonia inaugurale di Procida Capitale italiana della cultura 2022. La cerimonia era prevista per il 22 gennaio ma, in virtù dell'aumento dei contagi da Covid-19 e nel rispetto del divieto di assembramenti in spazi all'aperto, si è optato per il rinvio.