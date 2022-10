Prodea Group ha prevalso con la migliore idea per trasporre in Italia il progetto globale “Taste Trailblazers” del noto brand di whisky

Prodea Group si aggiudica la campagna Laphroaig 2023, con l'obiettivo di rendere consapevoli i consumatori dell’unicità di Laphroaig attraverso l’ideazione di una experience online/offline in grado di far emergere la sua storia unica, diversa da qualunque altro whisky single malt.

Per centrare l'obiettivo occorreva proporre una attività multicanale in grado di attraversare con un unico concept diversi touch point: dalla campagna Digital al Tour on trade nei locali, dagli eventi PR allo scouting di Ambassador e Influencer, fino all’ideazione di eventi speciali e al coinvolgimento della community dei Friends of Laphroaig.

Prodea Group, in partnership con Hub09, si è aggiudicata la gara proponendo un'attivazione dalla forte componente emozionale, concepita non solo per aumentare la brand awareness di Laphroaig ma anche per incrementare consideration e consumer trial.

“Siamo partiti da un assunto molto semplice, - ha dichiarato Enrico Remmert, Direttore Creativo di Prodea Group. – E cioè rendere i consumatori consapevoli di ciò che Laphroaig è: una serie di storie uniche di pionierismo, qualità e passione. Laphroaig è un whisky speciale e se si scoprono le sue storie allora lo si apprezza ancora di più. Per farlo abbiamo proposto al cliente di raggiungere il pubblico toccando la sua sfera emotiva e sensoriale, attraverso una creatività di impatto e una serie di attività assolutamente non ordinarie.”

La campagna partirà nel Q4 2022 ma prenderà piede in tutta la sua ampiezza nel corso del 2023.

Laphroaig fa parte dell portfolio di Beam Suntory che annovera brands di statura globale, come Roku, Jim Beam, Maker’s Mark, Bowmore, Hibiki, Larios, Courvoisier e Midori. Prodotti che arricchiscono l’offerta di Stock srl nelle categorie whisky, gin e cognac. Un’offerta, quella di Stock Spirits Italia, principalmente conosciuta per il brandy

Stock 84 e prodotti Limoncè e la vodka Keglevich, rispettivamente leader dei propri mercati. Stock Spirits Italia fa parte di Stock Spirits Group, leader nel settore dei liquori nell’Europa Centro-Orientale. Questa partnership italiana va a completare ed arricchire la collaborazione già in essere fra Stock e Beam Suntory in altri paesi europei quali Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Croazia”.