Prodea Group S.p.A è certificata ISO 20121 per la progettazione responsabile degli eventi

In contemporanea alla certificazione, Prodea Group ha anche dato vita al primo NATIONAL GEOGRAPHIC FEST, interamente dedicato al tema della sostenibilità

13 gennaio 2022. All'interno di una visione globale che predilige partner e clienti che lavorano ispirandosi a principi di sostenibilità, responsabilità e trasparenza - Prodea Group S.p.A. ha chiuso il 2021 con un successo importante: il conseguimento della certificazione ISO 20121 per le attività di progettazione e realizzazione sostenibile di eventi e promozioni nel settore della comunicazione.

Questa certificazione, rende di fatto Prodea Group l’interlocutore di riferimento in Italia per la gestione sostenibile degli eventi, e si traduce nell’adozione di una serie di misure e comportamenti virtuosi in tema di consumi, di riciclo e di riuso, di selezione dei fornitori e delle strutture ricettive, di scelta di catering a km 0, ma anche di educazione alle best practices aziendali, il tutto visto sotto la lente dell’impatto ambientale, economico, sociale e culturale. Ma la volontà di dimostrare che la complessità del mondo degli eventi può essere gestita adottando un approccio sostenibile non si esaurisce nel percorso di certificazione.

Nel 2021, infatti, Prodea Group ha realizzato un importante festival interamente dedicato alla sostenibilità: il NATIONAL GEOGRAPHIC FEST 2021 che, dal 6 al 12 novembre 2021 ha ospitato presso CityLife Milano incontri con ospiti internazionali, mostre e percorsi esperienziali. La prima edizione è stata un successo e, a conferma

che la sostenibilità ambientale rappresenta un principio cardine nella agenda di Prodea Group, si sta già lavorando all’organizzazione della seconda Edizione 2022.

Prodea Group nasce a Torino nel 1995 grazie allo spirito imprenditoriale di Marco Cicchetti e Corrado Camilla, da sempre proprietari e a capo del board dell’azienda. Il Gruppo è un’agenzia di comunicazione focalizzata sugli eventi e attività promozionali. La lunga esperienza e la profonda conoscenza delle regole del marketing ha permesso di specializzarsi in 4 importanti business units differenti: Prodea, focalizzata nella creazione di eventilive e digital, ShowLab, società di produzione televisiva che lavora con le maggiori major nazionali, D-Wok, che si occupa di entertaiment design, advanced video design ed interaction design, produzioni teatrali internazionali e Big Ideas specializzata negli eventi consumer.

Siti del Gruppo: https://prodeagroup.com - https://d-wok.it - https://www.showlab.it

Marco Cicchetti, amministratore delegato Prodea Group Spa

