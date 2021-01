Prodi: "Renzi come Bertinotti, vuole solo rompere"

(Adnkronos)

"Per mediare bisogna essere in due e Renzi ha lo stesso obiettivo di Bertinotti: rompere. Ad ogni proposta lui ha alzato l'asticella. Quindi credo che Conte abbia fatto bene ad ammettere che se rompe rompe, questa crisi non conviene". Lo ha detto Romano Prodi a DiMartedì su La7.

"La cosa inconcepibile è voler buttare giù il governo quando giovedì prossimo bisogna decidere sui Ristori: Renzi vuole mettere ancora più in crisi i ristoratori? Nonostante le aperture i toni sono ancora troppo alti", continua l'ex premier.